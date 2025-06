Los trabajos en la obra de agua y alcantarillado que se ejecutan en el distrito de Catacaos han generado que varios negocios de esta zona cierren producto de los colapsos de los desagües que llevan más de una semana. Las pérdidas son grandes.

Para la señora Sandra Calderón, el cierre de su pollería ha provocado que no tenga ingresos desde hace una semana, puesto que a unos 10 pasos de su local, la empresa que ejecuta esta obra ha dejado expuesto un buzón donde presenta aguas residuales, provocando fuertes olores nauseabundos.

“Yo no puedo trabajar porque los olores son muy fuertes y la gente no llega a mi local (pollería). Me he visto en la obligación de cerrar cuando tengo que pagar mi préstamo que saqué para pagar ya que este negocio recién lo abrí hace tres meses”, dice mortificada Sandra Calderón.

Así como este negocio, otros vecinos han tenido que cerrar sus tiendas por el mismo problema. Para ello, piden a la empresa avanzar con los trabajos para poder reabrir sus negocios.

En tanto, indicaron que no se oponen a este propyecto, pero si avanzar con los trabajos, ya que no terminan en una calle y ya empiezan a abir otra, señaló la madre de familia.