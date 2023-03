Un grupo de moradores del A.H Los Almendros y Los Médanos, en el distrito de Castilla, protestaron contra la EPS Grau ante el corte del servicio de agua potable que viene desde hace semanas.

Los protestantes exigen la reposición del servicio que afecta a cientos de familias de estos sectores que finalmente terminan por comprar el líquido elemento, sin embargo, tienen que pagar a la entidad por un servicio que no reciben.

“No tenemos agua y los recibos llegan como si tuviéramos el servicio. El lunes la Juveco ha enviado una solicitud a la EPS Grau para que repongan el servicio, pero a la fecha nada. Exigimos el agua”, señaló muy mortificado Alex Castillo del sector Los Almendros quienes llevan más de dos meses con este problema.

En Los Médanos, los vecinos de la manzana A, B y C no cuentan con agua potable desde hace dos semanas, pese a que han reclamado ya que el problema es constante, la EPS Grau no da solución. Algunos vecinos han señalado que no pagarán el recibo porque no cuenta con el servicio.

Los vecinos de Los Médanos anunciaron que si el lunes no reponen el servicio coordinarán para protestar en el exterior de la EPS Grau.