Los vecinos de la calle Emilio Ramírez, en el distrito de Catacaos, reclaman por la pavimentación de esta vía que se encuentra en mal estado y esto empora con las lluvias.

La calle Emilio Ramírez, en Catacaos, se ha vuelto un dolor de cabeza para los vecinos debido que, ante la falta de pavimentación de esta vía, la cual -según señalan- es utilizada constantemente como ruta auxiliar, cuando se presenta algún obstáculo en la avenida Cayetano Heredia.

Pese a esta problemática, los moradores señalan que en reiteradas oportunidades, una comitiva vecinal se acercó a la Municipalidad Distrital de Catacaos para solicitar una reunión con el alcalde Jhonny Cruz; sin embargo, no fueron atendidos.

No obstante, fueron recibidos por el teniente alcalde y el gerente municipal, quienes les indicaron que, una vez que lleguen los adicionales de pavimentación, esta calle sería considerada entre las cuadras prioritarias para ejecutar los trabajos.

Pese a ello, los moradores de esta calle indicaron que han pasado varias semanas sin que se concrete dicho compromiso. Señalan que se vienen pavimentando otras calles, incluso más estrechas y que han sido abiertas recientemente, mientras que la calle Emilio Ramírez -que fue abierta para trabajos hace aproximadamente un año- continúa sin ser considerada.

Asimismo, indicaron que las autoridades habrían priorizado calles por donde pasará la procesión religiosa; sin embargo, las vías que sirven como desvío para el tránsito vehicular permanecen llenas de lodo y fango, generando incomodidad y dificultades para quienes viven en la zona.

Ante esta situación, los vecinos advirtieron que evalúan tomar medidas más drásticas, como el bloqueo de la calle Emilio Ramírez, permitiendo únicamente el paso peatonal, con el fin de presionar a las autoridades para que se priorice la pavimentación de esta importante vía.

Los moradores esperan que las autoridades municipales atiendan su demanda y brinden una solución pronta a este problema que afecta su calidad de vida y la transitabilidad del sector.

Por otro lado, los pobladores de Catacaos, así como los miembros de la Asociación Catacaos Unidos informaron que pese a la protesta realizada el pasado 2 de marzo, los funcionarios de la Municipalidad de Catacaos no brindar información sobre las acciones de prevención contra un posible desborde del río Piura, ante el anuncio del Fenómeno El Niño costero.

Ellos aseguran estar preocupados por la situación de las lluvias y no quieren pasar lo mismo que pasó en el 2017, por lo que piden un plan de contingencia.

Además, exigen la celeridad en los trabajos de mejoramiento de las redes de agua y alcantarillado, a cargo de la empresa PBO.