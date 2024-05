Vecinos de la avenida Corpac, en el distrito de Castilla, protestaron para exigir al alcalde, tomar las acciones correspondientes por supuestas deficiencias en las obras de pistas y veredas y la del sistema de evacuación pluvial que se ejecutan en esta zona.

Un grupo de moradores de la avenida Corpac informó que el plazo de ejecución de la obra culminó el 30 de abril del presente año, sin embargo, los trabajos están inconclusos.

Explicaron que la obra presenta deficiencias y no tendría las garantías necesarias, de los 20 años como se ha indicado. En esta obra se invirtió S/ 2.5 millones.

El dirigente Jorge Nizama señaló que la comuna tendría conocimiento que el expediente técnico de este proyecto estaría mal hecho, por lo que exige se actúe de inmediato. “Parece que la municipalidad está dando plazo a la empresa. Consideramos que ya estamos perjudicados, porque nos van a dejar una obra, así se concluya, mal hecha. Quién garantiza que esta obra dure 20 años, nadie. Son dos obras. Están haciendo cualquier cosa y no nos van a engañar”, dijo.

Por su parte, el alcalde Walther Guerrero, explicó que la empresa realizó cambios en las losas optimizadas, por ello se otorgó una extensión de plazo que culminaba el 30 de abril, entre otros cambios, por lo que al no cumplirse será penalizada.

Dijo que no puede resolver el contrato como lo solicitan los vecinos ya que no está dentro del marco legal y esperarán que la obra levante las observaciones antes de ser recibida por la comuna. “Estamos cobrando la penalidad de S/12,000 diarios. Se van a descontar de las valorizaciones y de la Carta Fianza. Nosotros tenemos que llegar acumular la penalidad por mora al 10%, una vez que lleguemos y la empresa no ha cumplido con culminar la obra, hay dos acciones; uno, resolver el contrato y convocar al segundo, o hacer la intervención económica”, dijo.