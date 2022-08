El alcalde de Piura, Juan José Díaz Dios, anunció que se sumará al paro regional que se realizaría para exigir la construcción del Hospital de Alta Complejidad, que no solo beneficiará a los miles de piuranos, sino también a los tumbesinos.





Paro

“Como alcalde estoy a órdenes del gobernador, del Colegio Médico de Piura, para sumarnos en lo que haga falta, y no descarto un paro, si hace falta hacer un paro regional para que el gobierno central nos tome en serio, seré la primera autoridad en primera línea defendiendo a Piura”, recalcó Díaz Dios.

La autoridad edil recalcó que falta presionar más al Ejecutivo para que el inicio de la construcción del hospital se haga realidad este año.

“Se tiene que presionar…Falta darle más fuerza al gobernador regional para que pueda ir con el respaldo de todo Piura y hacerse sentir nuestra voz ante el gobierno central”, precisó Díaz.

Agregó que ha retado al ministro de Salud, Jorge López Peña, y al ex titular de Economía y Finanzas a venir a Piura para brinde las explicaciones sobre la modalidad a ejecutar la construcción del Hospital de Alta Complejidad.

“Yo lo he retado al ministro de Salud para que venga a Piura, le dije que tiene miedo venir a Piura porque el ex ministro de Salud, Hernando Cevallos, lo encaré, eso le dije. Le exigí al ministro de Salud y al ex titular de Economía que vengan a Piura y den la cara y brinden las explicaciones a Piura y no a mí por teléfono, sino a toda la población”, recriminó Díaz Dios.

Además, pidió unidad tanto a las autoridades como a la población para lograr este objetivo en común.