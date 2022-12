Los comerciantes formales del Complejo de Mercados de Piura indicaron su preocupación por la baja venta de sus productos durante estas fechas de fiestas de fin de año. Ellos responsabilizan a los ambulantes por apoderarse de todas las vías públicas y bloquear las entradas a sus puestos de venta.





Pérdidas

En un 50% se habría reducido la venta de productos en los puestos formales del Complejo de Mercado, por lo que exigen la intervención de la Policía y de los fiscalizadores ediles para retirar el comercio ambulatorio en este centro de abastos. Ahora se han apostado en la avenida Blas de Atienza, pese a que la obra de mejoramiento de las pistas y veredas aún no se concluye.

Al respecto, el comerciante Juan Carlos Salas precisó que la incomodidad es de todos los comerciantes formales, ya que los ambulantes no pagan impuestos, mientras que ellos, aparte de pagar los impuestos, tienen que pagar alquiler, préstamos a los bancos, entre otros gastos, además que por fiestas de fin de año proceden a traer mercadería, la misma que no la pueden vender porque los ambulantes han bloqueado sus puestos.

“Nosotros tenemos que pagar impuestos, alquileres, préstamos, pero los ambulantes se apropian de todas las pistas impidiendo el paso de los clientes y hay negocios que han cerrado por culpa de este gran problema. Encima, hacen obras a víspera de Navidad y esto genera problema con los clientes, ya que no entran al mercado a hacer sus compras y esto también causa problemas en las ventas. Necesitamos que las autoridades ayuden”, indicó Salas.

Por su parte, Patricia García, presidenta de la Asociación del Mercado Anexo de Piura indicó que anteriormente ellos vendían un promedio de 3 mil soles diarios (dependiendo la mercadería que ofrecen), y ahora solo venden S/ 1,500 y esto se debe a la presencia de cientos de vendedores informales que han tomado la avenida Blas de Atienza, Gonzalo Farfán, el Jirón 2 y otras avenidas.

“La pérdida es grande. Por ejemplo, si cada uno vende 3,000 soles diarios, ahora vendemos la mitad y somos más de 350 comerciantes, entonces la pérdida es inmensa. Por ello, pedimos a la Policía y la municipalidad de Piura que intervengan el mercado lo antes posible y erradicar el comercio ambulatorio que nos está perjudicando completamente. Hay diálogo con la municipalidad, pero tampoco pueden hacerlo solos, por lo que debe tener el apoyo de la Policía para evitar enfrentamientos”, advirtió.

No obstante, el alcalde de Piura, Juan José Díaz Dios, informó que no tiene confirmación de la Policía sobre si se continuará con las órdenes dadas por el anterior ministro del Interior, quien se había comprometido en enviar personal especializado para este tipo de intervención en estos establecimientos, ya que no pueden arriesgar a los policías por los probables enfrentamientos que se puedan generar.