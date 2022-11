A menos de dos meses de finalizar el año y culminar la gestión del gobernador y alcaldes de la región Piura, el Gobierno Regional y las ocho municipalidades provinciales reportan menos del 50% en gastos de proyectos de inversión, según el portal de Transferencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Inversión

Según el portal del MEF, al GORE se le otorgó un Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de 621´335,661 soles, luego el Presupuesto Inicial Modificado fue de S/ 1´063,171,359, reportando un avance del 35.7%, donde se habría invertido más de 379 millones de soles.

En gasto ordinario, el MEF registra el 79.9% de avance, recursos directamente recaudados (44.6%), recursos por operaciones oficiales de crédito (38.6%) y Recursos determinados el 31.1%.

Con respecto a los municipios provinciales, la municipalidad de Sullana reporta mayor gasto en inversión con 51.2%, le sigue la provincia de Morropón (50.6%), Paita (45.7%), Piura (44.2%), Talara (43.0%), Ayabaca (40.5%), Huancabamba (38.0%) y en último lugar está Sechura, con 35.0% en avance.

Al respecto, la especialista en Gestión Pública, Juana Huaco García, precisó que efectivamente se ha invertido menos del 50% a poco de culminar el año y lo que va a pasar es que para el próximo año se corre el riesgo que se asigne menos presupuesto de lo que se ha asignado este año. Dijo que este problema se presenta ante la falta de eficiencia y capacidad de los funcionarios colocados en áreas importantes. “Dice la ley que si el gobierno no invierte o gasta todo su presupuesto recibirás menos, porque no tiene capacidad de gasto, y esto se debe a la inestabilidad del gobernador regional, no tenía conocimiento desde su inicio, cambiaba su equipo para colocar gente que no tenía el perfil adecuado con tanta necesidad que tiene Piura”, dijo la también docente de la Universidad de Piura.

Huaco García lamentó que existan muchas necesidades en la región, entre ellas los hospitales estratégicos, e incluso el hospital de Alta Complejidad y el proyecto de agua y alcantarillado de los 96 AA. HH, al que no se le ha dado prioridad pese a ser de gran envergadura.

“Es falta de capacidad ejecutora, no hay buenos profesionales. Si nos acordamos de los proyectos que dejó el anterior gobierno, La Costanera que viene desde el gobierno del señor Atkins, ese proyecto comenzó que era un proyecto para unir las playas con una sola carretera, han pasado 10 años y el gobierno de Hilbck algo avanzó, este gobierno no avanzó nada y se deterioró todo lo poco avanzado. El famoso hospital, ahorita que tanto se necesita y no tienen presupuesto, entonces qué es lo que está pasando, no hay gente profesional”, cuestionó la especialista.