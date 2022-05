Las investigaciones policiales y de la Fiscalía revelaron que los presuntos integrantes de la organización criminal “Los Pinteros de la banca” cobraban un porcentaje a aquellas bandas que asaltaban en sus “zonas de trabajo”.





Audios

Así lo revelan los audios que obtuvieron los investigadores, a los que Correo tuvo acceso.

Entre las conversaciones de algunos integrantes de la presunta organización criminal se escucha que cobrarían un porcentaje por un asalto a un empresario en Piura.

“Ahorita me han dicho causa, si se han llevado unas monedas, no sé si 60 (mil) o 30 (mil), hay que cobrarles, confirmado mano, por eso el vago se ha ido de viaje a Máncora (…). Estos vagos se han llevado una plata, cuando llegué a la barbería y de arranque me dijeron que se han llevado los 60 (mil), más seguro que ha sido eso”, se escucha en un audio que pertenecería a Sídney Gabriel Castillo Ácaro, alias “Gabo”, presunto integrante de “Los Pinteros de la Banca”.

Asimismo, se conoció que esta organización criminal habría amasado más de 600 mil soles producto de los asaltos perpetrados a empresarios y emprendedores de Piura.

“Se sabe que seguían a sus víctimas hasta por dos horas, esperando el momento para interceptarlas y que las cámaras de seguridad no registren sus asaltos”, reveló una fuente policial a diario Correo.

“Los Pinteros de la Banca” serían los autores del atraco a un empresario en Paita, a quien le arrebataron en la puerta de su casa S/100,000 y del asalto a una escuela de manejo en Pachitea. A este empresario lo siguieron desde que estuvo en tres bancos del centro de Piura y el atraco lo concretaron cuando ya estaba cerca de su casa de Paita.





Audiencias