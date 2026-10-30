Lo que debía ser una atención médica prioritaria para salvar la vida de un menor de edad se ha transformado en un calvario de más de dos años y medio para una familia piurana. Carol Carrillo Urbina asegura que la siguen “paseando” y hasta el momento no programan la cirugía cerebral de su hijo de 14 años, quien tiene un aneurisma.

La madre de familia asegura que desde el lunes que denunció esto ante la presidenta de EsSalud, solo ha recibido innumerables llamadas del Hospital Nacional Guillermo Almenara de Lima, pero no para otorgarle una cita de operación ni coordinar el traslado, sino para solicitarle datos que ya se encuentran digitalizados y disponibles en el sistema informático de la institución, lo cual califica como una “tomadura de pelo” y una constante burla burocrática.

Cuestiona que le piden datos básicos como el número de DNI del menor, la edad, los apellidos y la confirmación del diagnóstico. Agrega que cuenta con los exámenes prequirúrgicos 100% concluidos y vigentes, y la solicitud de referencia desde Piura hacia la capital permanece activo.

Reiteró su clamor a las autoridades para que se disponga de inmediato el traslado e internamiento de su hijo porque cada día representa un peligro inminente para su vida, por lo que exigen que la dejen de “pasear”.