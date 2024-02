Un grupo de pobladores del pasaje El Tallán, del sector III del asentamiento Túpac Amaru, realizó una protesta en el exterior de la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre porque no concluyen la obra de pistas y veredas.

Los moradores explicaron que hasta la fecha no concluyen dicha obra, que está valorizada en más de 8 millones de soles.

“Acá hay un peloteo. En su momento solicitamos a la empresa que empiece por el pasaje Tallán porque había un problema de saneamiento de una obra anterior, pero hasta ahora no le hacen caso”, indicó el morador Alberto Navarro.

Agregó que en la zona desde hace más de un año se había formado una inmensa “piscina” de aguas servidas que perjudica a más de 280 personas, entre niños y adultos.

“Si ellos (los funcionarios) vivieran acá, solucionarían rápido el problema porque no se puede vivir de esa manera”, expresaron los vecinos.

Los pobladores agregaron que hace tres semanas ya se solucionó el problema del colapso del buzón de desagüe porque las cámaras de bombeo ya empezaron a funcionar y pese a eso, la empresa no interviene.

“Ahora que bajó esa laguna de aguas putrefactas, la empresa debería de intervenir para hacer el cambio de colector, pero dicen que no pueden intervenir porque no está seco y es insalubre; pero yo me pregunto si para ellos es insalubre, peor es para nosotros que tenemos que soportar eso”, añadió Navarro.

Los pobladores exigieron que los trabajados se agilicen para que la obra no quede paralizada una vez más.

“Exigimos que la obra se concluya y no exista más peloteo, tanto entre la empresa y la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre”, añadieron.

Precisaron que el olor de aguas putrefactas no les permite vivir en forma tranquila. “Todos los días nos engañan y dicen que empezarán el lunes”, dijo la vecina Lucía Panta.