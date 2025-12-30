A pocas horas de iniciar el año 2026, el naturista Juan Carhuatocto, conocido como “El Huancabambino”, señaló que este nuevo ciclo estará regido por el “Caballo”, símbolo de fuego, coraje, dinamismo, valentía y transformación.

Según indicó, este signo también representa la libertad, la acción y el liderazgo, energías que espera se encaminen de manera positiva para la ciudad de Piura.

Carhuatocto recomendó iniciar el año con un baño de florecimiento, aunque precisó que antes es fundamental realizar una limpieza del hogar para eliminar las malas vibras. Para ello, utiliza agua traída de lagunas consideradas especiales por su carga energética.

PUEDES VER: Listas las cábalas y el cotillón para festejar el año 2026

CÁBALAS

Además ofrece cábalas para recibir el año nuevo como: velas de los 7 colores, sahumerios para las casa. bolitas de cristal de cuarzo que alejará lo malo, también dijes y herrajes con su caballo.

Al leer las cartas, el naturista expresó su expectativa de que tanto el gobernador regional como el alcalde asuman con decisión su rol y ejecuten obras bien hechas en beneficio de la población.

Finalmente invitó a los piuranos y turistas a visitarla majestuosa Huancabamba, llamada “la ciudad que camina”, donde puedan visitar las famosos lagunas del buen poder que los llenará de energías, pero dice que las personas deben tener fe.