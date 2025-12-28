A escasos días de acabar el año 2025, las personas se preparan para recibir a lo grande el nuevo año y, para ello, realizan cábalas o rituales para atraer la buena suerte, dinero, amor y viajes.

Aparte de usar la ropa interior de colores (amarillo, rojo y verde), las cábalas están en comer 12 uvas, barrer para sacar lo malo, correr con maletas para viajar y usar lentejas o monedas en los bolsillos para la abundancia, cuando suene las doce campanadas.

EL COTILLÓN

Otra de ellas ellas, es meter monedas en los zapatos o un anillo de oro en la copa de champán para prosperidad económica. O tirar agua en un vaso o balde hacia afuera de la casa para alejar las malas energías y lágrimas. Otros apuestan por quemar muñecos o “paulinos” que representen el año viejo y sus problemas.

En cuanto al cotillón, éste son artículos festivos como gorros, corbatas, serpentinas, matracas, espantasuegras, bocinas, globos, anteojos, que se usan para celebrar la llegada del Año Nuevo y que se empiezan a usar tras la cuenta regresiva en espera de las 12, a menudo junto con las cábalas.