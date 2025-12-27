Los piuranos se preparan para celebrar la llegada del año nuevo, donde las prendas de color amarillo son la atracción en esta tradición popular, cuyo uso simbolizan la prosperidad, abundancia, riqueza y éxito para el año que comienza.

Asimismo, se cree que atrae energías positivas y buena suerte y fortuna, asociadas al sol y al oro, y se usan a menudo como ropa interior para reforzar estos deseos de que el año venidero sea mejor.

PUEDES VER: Los piuranos se preparan para festejar la Nochebuena

OFERTAS

En el centro de abastos ya se empezaron a ofertar estas prendas y los hay con llamativos mensajes, tallas, tela y precios, que son compradas por los piuranos para vestir el último día del año.

Aparte de las trusas interiores, se ofertan sostenes, bóxers, camisas, blusas y polos y no solo de color amarillo, sino también de rojo para atraer el amor y pasión, el verde para la salud y esperanza y el color blanco para la paz y la armonía.