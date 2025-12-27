Las prendas de color amarillo son las preferidas para atraer la buena suerte y dinero.
Los se preparan para celebrar la llegada del año nuevo, donde las prendas de color amarillo son la atracción en esta tradición popular, cuyo uso simbolizan la prosperidad, abundancia, riqueza y éxito para el año que comienza.

Asimismo, se cree que atrae energías positivas y buena suerte y fortuna, asociadas al sol y al oro, y se usan a menudo como ropa interior para reforzar estos deseos de que el año venidero sea mejor.

En el centro de abastos ya se empezaron a ofertar estas prendas y los hay con llamativos mensajes, tallas, tela y precios, que son compradas por los piuranos para vestir el último día del año.

Aparte de las trusas interiores, se ofertan sostenes, bóxers, camisas, blusas y polos y no solo de color amarillo, sino también de rojo para atraer el amor y pasión, el verde para la salud y esperanza y el color blanco para la paz y la armonía.

