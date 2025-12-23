A pocas horas de la celebración de la Navidad, recorrer el Mercado Modelo es encontrarse con una multitud de personas que se apresuran por abastecerse de todo lo necesario para la Nochebuena, fecha en la que se conmemora el nacimiento del Niño Dios y las familias se preparan para compartir la tradicional cena.

Desde panetones, chocolates, carnes, adornos y bebidas para adornar la mesa pascual, hasta regalos como juguetes, ropa, artefactos, celulares, zapatos y otros, se ofertan en el centro de abastos y casas comerciales, que se ven atestados de personas en las horas cercanas a la fiesta central.

DE TODO

Por si fuera poco, hasta para las mascotas hay vestimenta acorde con motivos navideños, traídos desde la capital por doña Milagros Ayala, quien los ofrece en el sector Inkari, ahí encontrará vestidos confeccionados para los perritos y gatitos, que los acompañarán en casa.

Mientras en la tiendas comerciales, a pesar de lo difícil que es llegar, por el aglomeramiento de personas y tránsito, también se ofertan de todo para el festejo de la Nochebuena.