Diciembre, mes de amor, fe y esperanza, se vive con especial emoción ante la llegada del nacimiento del Niño Dios. En este contexto, diversas entidades públicas y privadas impulsan actividades solidarias para llevar alegría, compartiendo momentos de ilusión y fraternidad, especialmente con los más pequeños.

La municipalidad de Catacaos y sus Vasos de Leche realizaron chocolatadas con panetoncitos, dulces y muchos regalos, además de un show infantil, con dalinas y muchos personajes, como Papá Noel, para llevar alegría, unión y sonrisas a quienes más lo necesitan.

Los Comités de Vaso de Leche como Santos Inocentes, María Auxiliadora, Virgen María y Virgen de las Mercedes, del sector Viduque y del Asentamiento Humano José Carlos Mariátegui, se unieron para llevar dulzura y alegría a los niños.

MISTURA ROTARIA

Rotary Club Miraflores Piura llevó alegría a los niños en diferentes lugares, mediante chocolatadas y entrega de juguetes con motivo de la Navidad, gracias a la última actividad denominada Mistura Rotaria, donde se obtuvieron fondos, los mismos que han sido utilizados en favor de los niños y niñas de escasos recursos.

Estuvieron en el colegio 14057 de Cumbibira Norte, Pronoei Joyitas del Saber, ubicado en el A.H. Ricardo Palma Castilla- I.E. 15180 Caserío Miraflores, Upis La Florida del Norte y finalmente en el A H Coscomba.