Según las Escrituras, Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en la virgen María y criado por José, su prometido, quien fue advertido por un ángel en sueños. Al no haber lugar en las posadas por un censo romano, María dio a luz en un establo en Belén, siendo adorado primero por pastores y luego por unos magos de Oriente.

Estos pasajes bíblicos fueron recreados en vivo en el sector centro de Villa La Legua teniendo como escenario el campo deportivo, que asemejaba el desierto del oriente y que tuvo como actores a los alumnos y docentes de la I.E. 14038, bajo la dirección de la profesora de religión Karina Herrera Yamunaqué.

PASAJES BIBLICOS

La puesta en escena de este acontecimiento católico fue recreado por 30 participantes ataviados con vestimenta de la época y teniendo la presencia de animalitos y productos de la zona.

Ahí los asistentes gozaron de los pasajes bíblicos de la anunciación de Arcángel Gabriel, la visita a su prima Isabel, el sueño de José su esposo, la búsqueda de una posada, el Nacimiento de Jesús, la adoración de pastores y reyes mayos y la huida a Egipto.