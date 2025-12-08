El coro polifónico del emblemático colegio San Miguel hizo disfrutar sus melodías y canciones, interpretando villancicos navideños para toda la familia del Club Grau, quienes estuvieron presentes en el encendido del árbol de Navidad.

Los asistentes celebraron la excelente participación del coro polifónico dirigido por la profesora Marita Rishing, quienes deleitaron a los presentes con emotivas interpretaciones que arrancaron sonoros aplausos.

Ataviados de sus trajes color granate, el color que simboliza a todos los sanmiguelinos, dieron muestra de su arte y talento para entonar los hermosos villancicos.

PUEDES VER: Piura ya vive el ambiente navideño

FOMENTANDO VALORES

Y es que en cada voz nace una historia, pero en muchas voces transforman el amanecer, cual aurora tanto en el norte y el sur, tal como dice la primera estrofa de su himno.

El objetivo del coro sanmiguelino tiene como base el desarrollo de sus integrantes, fomentando valores como la disciplina, el trabajo en equipo, la sensibilidad estética y el respeto por la tradición de la institución. El crecimiento viene siendo constante, incorporando nuevas voces y ampliando su repertorio.

Hoy, el coro no solo se presenta en actividades internas, sino que continúa creciendo, renovándose y llevando su música a nuevos escenarios, con la convicción de que el canto colectivo es una herramienta poderosa para unir, educar y transformar.

LA HISTORIA

El coro sanmiguelino fue fundado el pasado 25 de junio, cuando los exalumnos de quinto año “B” de la promoción Javier Heraud 1972, impulsó la creación de un espacio donde estudiantes de la institución pudieran expresar su talento vocal y fomentar la cultura musical colectiva.

“Agradezco a don Juan More Ouchi y a su compañero de aula Raúl Zapata Luyo, que coordinaron con la magíster Yanett Feria Puelles y apostaron con visión pedagógica y musical entre los alumnos de primaria y secundaria para tener hoy en día un coro polifónico, tan grande como los años que han transcurrido por el amado San Miguel”, señaló la directora.