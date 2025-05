Más de 300 personas marcharon por las calles de Piura para exigir a la policía y al gobierno de Dina Boluarte mayor seguridad en la región debido al aumento de muertes por sicariato y extorsión. Además, reclamaron por la falta de apoyo por parte de la región policial de Piura.

Desde las nueve de la mañana de ayer miércoles, decenas de personas se concentraron en el parque Infantil de Piura para salir a recorrer las calles, ante la convocatoria nacional, contra la inseguridad.

Gremios de la Confederación General de Trabajadores del Perú, sindicatos de diversas zonas de Construcción Civil y docentes se plegaron a la marcha para solicitar al Gobierno Central y al jefe de la Región Policial Piura, general PNP Manuel Farías, trabajar por el tema de la seguridad.

“Lamentablemente, cada media hora matan a un peruano, la delincuencia está ganando terreno y tiene más tecnología que la policía y nosotros en varias oportunidades hemos hecho un plantón fuera de la región policial para tener una reunión con el general y todas han sido negadas, queremos una reunión para darle a conocer que somos formales como sindicalistas gremiales, pero al delincuente si lo atienden”, dijo Luis Gutiérrez del sindicato de construcción civil de Piura.

Señaló que la gestión del general Manuel Farías no está funcionando y debería mejorar estrategias por la seguridad. No obstante, sostuvo que así lo cambien, el tema de sicariato no va a cambiar debido a que ya ganó terreno.

Por su parte, el docente Javier Sandoval, del distrito de La Arena, también reclamó por mejoras en su sector y por la seguridad en Piura. “Exigimos la salida de la presidente Dina Boluarte y el cierre del Congreso debido a los actos de corrupción”, dijo.

Los manifestantes llegaron hasta la sede del gobierno regional para exhortar a la autoridad regional a unirse a este pedido de lucha.