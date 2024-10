El agroexportador y empresario, Reynaldo Hilbck Guzmán, advirtió que el agua que se encuentra en el reservorio de Poechos, alcanzaría solo para 20 días más, y los que sufrirán las consecuencias serán los arroceros, bananeros, productores de mango, además de la población.

“Si seguimos como el mes de setiembre con el mismo gasto e ingreso de agua y considerando que el caudal de cierre de la represa debe ser de 80 mm, solo queda apenas 88.7 mm, lo cual alcanzaría solo para 20 días más”, recalcó Hilbck Guzmán

El también ex gobernador regional, explicó que en el mes de septiembre ha dejado un indicador alarmante en el reservorio, que comenzó con 283.4 mm y, al 30 de septiembre, se ha reducido a solo 168.7 mm.

“En tan solo un mes, se han utilizado 114.7 mm, lo que representa que en solo un mes se consumió el 40% del total que tenía que durar tres meses. Esta situación es insostenible y requiere atención inmediata”, subrayó Hilbck.

Añadió que los aportes hídricos han sido mínimos, alcanzando niveles históricamente bajos, lo que ha llevado a las autoridades a solicitar una declaratoria de emergencia. “Sin embargo, esta medida no devolverá el agua que ya se ha perdido. Según las últimas informaciones, solo habría un flujo circulante de 40 m/seg. Sin embargo, esto en los primeros días del mes no se está cumpliendo”, dijo.

Advirtió que si el déficit de agua continúa en los próximos meses, cuando el río Chira enfrente su mayor estiaje, no solo los arroceros se verán afectados, sino también los bananeros y productos de mango, quienes perderán sus cosechas y años de inversión. “La falta de agua no discrimina; cuando se agote, la población también sufrirá las consecuencias. Los pozos antiguos y sin mantenimiento no podrá satisfacer la demanda”, sentenció.

Finalmente, dijo que ahora que se ha declarado la emergencia, el ANA debe priorizar el uso del agua para la población, la ganadería, los cultivos permanentes, los cultivos anuales y el uso industrial.