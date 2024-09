Más de mil agricultores del Valle del Chira realizaron un plantón en el reservorio Poechos y, a la vez, recorrieron algunos sectores para exigir que el Proyecto Especial Chira Piura (PECHP) los dote de más agua, ya que -según ellos- tras verificar las estaciones El Ciruelo y Ardilla, reportan un ingreso de 9.6 y no 2.6 metros cúbicos por segundo de agua, tal como les informaron.

El presidente de la Junta de Usuarios del Sector Hidraúlico del Valle del Chira, Ángel Zapata León, que estuvo en dicho recorrido y reunión, junto a su equipo, indicó que han realizado las mediciones, junto a los representantes de otras instituciones.

“(...) Hemos estado notando que no se está informando realmente lo que ingresa (de agua a la represa). ¿Y porqué ha sido la desconfianza? Es que hemos ido a hacer mediciones en las estaciones El Ciruelo y Ardilla y no están los instrumentos al día y no están operativos para hacer estas mediciones”, dijo Zapata.

En esa línea dijo que “nos están entregando así, al ojo, los ingresos (de agua) y nosotros ayer (viernes) hemos hechos una inspección con la Junta de Usuarios del Medio y Bajo Piura, la Junta del Valle del Chira, La Autoridad Local del Agua (ALA), el secretario del grupo PAD y la Comisión de Miguel Checa. Hemos hecho esta verificación y hemos encontrado caudales mayores. Tenemos un acta y lo vamos a entregar el lunes a las autoridades, porque necesitamos abastecer a algunos agricultores que se han quedado y tienen cultivos de banano de exportación, también de arroz, limón, frutales y otros, y no se les da su turno porque ellos riegan entre 20 a 30 días y ahora estamos cumpliendo con ellos”, añadió el titular de la Junta de Usuarios del Sector Hidraúlico del Valle del Chira, Ángel Zapata.

En tanto, los agricultores esperan que les doten de agua, ya que son cientos de ellos que esperan regar y no perder sus inversiones millonarias en sus sembríos por la falta de agua, ya que la mayoría son cultivos para la canasta familiar y dependen del agua de la represa de Poechos.

Asimismo, elpresidente de la Comisión de Usuarios del Subsector Hidraúlico de la Margen Derecha del Río Chira, Saúl Núñez, indicó que mañana sostendrán una reunión con las autoridades del PECHP. “Se ha llegado a un concenso que se va a trabajar a través de los equuipos técnicos de las 7 comisiones y la Junta de Usuarios para que se planteen los cortes. Hay tres propuestas: 8, 10 o 15 días de agua y luego van los cortes. ¿Con qué finalidad? Que podamos alargar la agonía y podamos terminar la campaña y con eso exigir que también les corten el agua a Piura. Ese plan el lunes (mañana) se va a trabajar...”, señaló Saúl Núñez.

Durante el recorrido que hicieron los agricultores a la represa, también lo hicieron grupos de efectivos de la Policía Nacional a bordo de camionetas, entre ellos, policías del Grupo Grecco, quienes, además, vigilaron los diversos kilómetros del canal Daniel Escobar para evitar el robo de agua.