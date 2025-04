El joven y talentoso músico piurano Ángel Moisés deleitó al público con el concierto de piano inspirado en clásicos del cine y la música de los años 80. Fue durante la presentación en el parque Néstor Martos.

El recital estuvo compuesto por diez piezas musicales que evocaron lo mejor de antaño y que forman parte del imaginario colectivo, muchos de ellos ligados a películas icónicas como “Volver al futuro” y “Terminator”.

Entre las canciones que se presentaron destacaron: “Sweet Child O’ Mine” de Guns Roses, “Right Here Waiting” de Richard Marx, “Beat It” de Michael Jackson, “Aleluya” de Leonard Cohen, “Careless Whisper” de George Michael, “I Was Made for Lovin’ You”, “Mayor Tom” de Peter Schilling, entre otras.

BAILE

La presentación fue acompañada por el DJ Berkot, quien además agregó una nota de swing a la velada, creando un ambiente cálido y festivo, donde decenas de personas disfrutaron del espectáculo, brindado por la comuna provincial.

De esta manera se continúa promoviendo los espacios culturales gratuitos para toda la familia, que además incluyó el baile de una joven quinceañera que llegó al parque para realizar una sesión fotográfica, su presencia se sumó a una velada mágica donde la música, la cultura y la alegría familiar se hicieron presentes.