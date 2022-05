Videos a los que Correo tuvo acceso muestran que la exjefa de la Oficina de Ecología y Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial de Piura, Cynthia Castro Cango, en todo momento trató de impedir el trabajo de los fiscalizadores cuando llegaron hasta la discoteca Residence Lounge Bar, ubicado en Los Ejidos, y se ufanó de tener el apoyo del alcalde Juan José Díaz Dios.

intervención

La exfuncionaria en todo momento se comunicó con una persona de nombre Carlos, donde le contaba sobre la intervención. Al parecer se trataría de Carlos Gómez, jefe de la Oficina de Fiscalización, ya que lo citó para una “reunión” para el día lunes.

Cynthia Castro: ¿Cómo se llama? (señala al fiscalizador). Carlín Martínez, uy un malcriadazo. Yo se lo voy a decir al alcalde. No es así. Mira hay otro chato que anda que me filma...Yo no voy a firmar ningún acta, sabes por qué, Carlos, Carlos, escúchame una cosa... No, te das cuenta. Yo tengo mucha, pero mucha confianza con el alcalde como para yo decirle lo que ha pasado en este momento.

En otro momento, la servidora minimizó el trabajo del personal que elaboraba el acta de intervención.

CC: Mira, qué dice acá, doctor Juanjo (acercándole su celular al fiscalizador), yo tengo conversación con Juanjo. Así que bájate, baja tus decibeles. Eres muy malcriado.

Fiscalizador: yo la estoy tratando con respeto.

CC: No, me estas faltando el respeto. Me has dicho que llame a Juanjo.

Mientras el fiscalizador habla por teléfono, Castro Cango recomienda al administrador del local que al momento de firmar el acta solicite el certificado ambiental y la capacitación de los fiscalizadores.

Ante este hecho, el burgomaestre dijo que precisamente por ese comportamiento de la exfuncionaria es que ya ha sido retirada de su puesto y se le ha iniciado un proceso administrativo sancionar por falta muy grave.

“No llegó a tratar el tema conmigo ni se lo hubiera permitido. Esos operativos se hacen en toda la ciudad como parte de la política de orden que yo impulso”, aclaró la autoridad edil.