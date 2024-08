Los pobladores de los anexos de Bellavista, San Clemente, Miraflores y Alto de Los Santiagos, y comuneros de la provincia de Sechura protestaron contra el Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar (Fospibay), por la supuesta falta de agua desde hace siete meses.

Los manifestantes indicaron que los reclamos vienen por la supresunta negligencia en la perforación del pozo subterráneo de San Clemente, que los dejó sin agua. Por este motivo exigen la salida del gerente general de Fospibay, Segundo Reusche Castillo.

Al respecto, el ciudadano Edgar Torres precisó que el reclamo es para defender sus derechos, ya que desde hace más de siete meses no cuentan con agua, siendo afectados más de 5000 pobladores.

“Ingeniero Reusche, aquí está el distrito de Bellavista para que nos dé solución en el tema del agua potable. No puede ser justo que nos vamos por siete meses y mi pueblo no tenga agua. Más de 5000 pobladores no tiene agua, ya que la alcaldesa provincial y distrital no dan la cara usted dé la cara porque usted es el único responsable que nos ha tapado el pozo de agua que teníamos”, dijo el ciudadano.

Asimismo, Edgar Torres precisó que las empresas que ejecutan estos proyectos serían direccionadas, por lo que exigen se solucione este problema de manera inmediata y así evitar el sufrimiento de este pueblo.

Al respecto, el gerente general de Fospibay, Segundo Reusche, informó que el tema del pozo es responsabilidad de la municipalidad y de la EPS Grau, y que como Fosbipay apoyan en la solución de este problema.

“No es un tema que sea responsabilidad de nosotros. Solo apoyamos en la solución de ese tema. Ahora, sobre el hecho específico del pozo, ese es un encargo cuyo proceso de terminación del expediente lo hizo la municipalidad, que nosotros lo encargamos, pero bueno, hay un tema de ingeniería”, dijo Reusche.