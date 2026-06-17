El Concejo Provincial de Sullana aprobó declarar de necesidad pública e interés local la continuidad y culminación del proyecto “Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en la avenida Buenos Aires y transversal Dos de Mayo”, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de los trabajos.

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La medida responde a los riesgos que representa la presencia de comerciantes ambulantes dentro del área de ejecución de la obra, especialmente en el sector del mercadillo, donde operan maquinarias pesadas, se realizan labores de demolición y existe tránsito constante de vehículos de gran tonelaje. Esta situación pone en riesgo la integridad de comerciantes, clientes y trabajadores, además de dificultar el avance del proyecto.

Como parte del acuerdo, el Concejo autorizó solicitar el apoyo de la Policía Nacional del Perú y demás autoridades competentes para ejecutar acciones de retiro, decomiso y restablecimiento del principio de autoridad y del orden público en las zonas intervenidas.

La Municipalidad Provincial de Sullana reiteró que, con el fin de facilitar la reubicación de los comerciantes, se encuentra habilitada la avenida José Cayetano Heredia como Zona Excepcional Temporal (ZET-01), espacio autorizado para el desarrollo de sus actividades comerciales.