Diversos estudiantes de la institución educativa emblemática Carlos Augusto Salavery de la provincia de Sullana, acompañados de sus docentes, conocieron el funcionamiento Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva y presenciar la simulación de un proceso penal por extorsión y sicariato.

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Con esta sexta edición de la estrategia educativa “Ruta de la Flagrancia” realizada por la Corte Superior de Justicia de Sullana a través de la Unidad de Flagrancia, busca fortalecer la cultura de legalidad y prevenir la comisión de delitos entre los jóvenes.

Como parte central de la jornada, los escolares participaron en una escenificación de los delitos de extorsión y sicariato, mediante la cual pudieron observar y comprender cada una de las etapas del proceso penal. La actividad les permitió vivir la experiencia desde la intervención inicial y la detención de los involucrados, pasando por la actuación de los operadores de justicia, hasta llegar a la emisión de la sentencia correspondiente.

Durante el recorrido, los estudiantes conocieron el trabajo articulado que realizan el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y la Defensa Pública para garantizar una respuesta célere y eficiente frente a los delitos cometidos en flagrancia.

La actividad contó con la participación del magistrado Carlos Muñoz Alfaro, quien destacó la importancia de acercar el sistema de justicia a la comunidad educativa y promover en los jóvenes una mayor conciencia sobre las consecuencias legales y sociales de la comisión de delitos.