En un operativo, agentes policiales de la comisaría El Obrero intervinieron una vivienda y lograron la captura de un sujeto conocido bajo el alias de “Chucky” a quien le encontraron un arma de fuego. Además, al interior del inmueble hallaron un paquete con droga que se encontraba enterrado en la provincia de Sullana.

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La intervención fue realizada en la calle Los Jazmines del asentamiento Jorge Basadre. En dicha zona, las autoridades policiales capturaron a A.C.C., de 21 años, a quien se le incautó una pistola marca Bersa abastecida con un cartucho en la recámara que llevaba oculta en la pretina de su short, además de tres municiones calibre 380 en sus bolsillos.

Asimismo, detuvieron a A.C.C. (29) y a un menor de 17 años. En poder de ellos hallaron un total de cuatro teléfonos celulares de diferentes marcas y veinte envoltorios de pasta básica de cocaína (PBC).

Mientras que al realizar el registro del domicilio, el personal policial descubrió enterrado en uno de los ambientes, un paquete que contenía aproximadamente 100 gramos de PBC a granel. Junto a la sustancia ilícita se halló la placa de rodaje 9220-GP de un vehículo menor, la cual, al ser verificada por la Policía, arrojó una requisitoria vigente por hurto. Asimismo, la Policía acudió a una segunda ubicación y encontraron una motocicleta cuyo número de serie y motor coincidían con la placa robada.