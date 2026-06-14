La región Piura reporta 93 decesos a causa de la neumonía en lo que va del año, según el último reporte emitido por el Centro de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa).

El grupo de los adultos mayores de 60 años es el que registra la tasa de letalidad más alta. En este sector de la población se han reportado 1,725 casos y un saldo de 77 defunciones, lo que representa más del 80% del total de las muertes en la región.

Además, en el grupo de menores de 5 años se han contabilizado 1,068 casos y 7 decesos, en niños de 5 a 9 años registran 476 casos acumulados sin reportar fallecidos hasta la fecha. Asimismo, el grupo de 10 a 19 años presentan 403 casos y 1 deceso, mientras que los adultos de 20 a 59 años suman a 1,077 contagios con 8 muertes.

Asimismo, recomiendan acceder a las vacunas para evitar enfermedades respiratorias. Según la Dirección Regional de Salud, la vacunación en la región es baja.