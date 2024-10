Un grupo de padres de familia y postulantes a la Universidad Nacional de Piura protestó al exterior de la casa superior de estudios para exigir a las autoridades reconsiderar la primera lista de ingresantes del examen de admisión 2024, que se desarrolló el pasado 15 de setiembre.

A pesar de que las autoridades de la Universidad Nacional de Piura han confirmado la validación de la segunda lista de ingresantes a las distintas facultades después que se presentara un “error” técnico en los puntajes, los padres de familia han decidido seguir protestando, a fin de que la UNP pueda aceptar la primera relación de ingresantes.

“Pedimos a la UNP respete los resultados del 15 de setiembre porque nuestros hijos no son juguetes de nadie. Esto es un maltrato psicológico y esto está penado. La UNP publicó un comunicado diciendo que no perjudicaría a los ingresantes del día 15. Espero tomen conciencia del daño que están haciendo a tantos jóvenes”, dijo Viviana López.

Ante la insistencia de los padres de seguir protestando, un grupo de agentes policiales se apostó en una de las puertas de la UNP para evitar que los manifestantes ingresen a esta universidad.

Con pancartas en mano gritaban “somos ingresantes”, “queremos nuestras vacantes”, “no somos juguetes”, entre otras arengas, mientras eran impedidos por la policía para ingresar al local.

Karin Raymundo dijo que la universidad atropella y maltrata a los jóvenes por anular la primera lista donde sus hijos ingresaron a la universidad.

“Cómo la universidad atropella y maltrata a nuestros hijos, realmente no toma conciencia de todo el daño que nos está ocasionando. Pedimos que se respete la lista del 15 de setiembre. Somos ingresantes a esta prestigiosa casa de estudios”, dijo Raymundo.

Los manifestantes informaron que seguirán en su lucha, pues aseguran que vulneran los derechos de los jóvenes estudiantes que con esfuerzo ingresaron a la UNP.

“Hemos dejado nuestro trabajo y hemos venido a defender los derechos de nuestros hijos. Nos dijeron que la nueva lista no iba a afectar a los primeros ingresantes, sin embargo, el día viernes sale la lista nueva y nuestros hijos no están. Estamos aquí porque están vulnerando nuestros derechos”, dijo una madre de familia que no quiso ser identificada.

Finalmente, indicaron que seguirán protestando pese a que la UNP no se quiere pronunciar.