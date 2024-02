El Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República ratificó la sanción de dos años y 8 meses de inhabilitación para el exrector de la Universidad Nacional de Piura (UNP), Edwin Omar Vences Martínez, por compensar económicamente a autoridades encargadas de esta casa superior de estudios.

Con la resolución Nº 000014-2024-CG/TRSA-SALA 1 del 13 de febrero del presente año, la Contraloría ratificó la sanción contra Vences Martínez, por el otorgamiento de compensaciones económicas a autoridades encargadas de la Universidad Nacional de Piura, hecho reportado durante el periodo del 1 de enero de 2020 al 30 de abril de 2022, donde se habría generado un perjuicio económico de 1′508,742 soles.

“...está probado en autos, que el administrado Edwin Omar Vences Martínez, en su condición de rector encargado de la entidad, tuvo conocimiento de la ilegalidad del beneficio económico indicado...”, se lee en la resolución de Contraloría.

Al respecto, el exrector de la UNP, Omar Vences, calificó dicha decisión de injusta e ilógica.

Además, la exautoridad universitaria anunció que inició un proceso judicial contencioso para anular dicha decisión.

Omar Vences aseguró que dicha remuneración fue asignada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Ya inicié un proceso judicial contencioso para anular algo que me parece a todas luces injusto y absurdo. Yo no tengo la culpa que el Ministerio de Economía me haya asignado y los funcionarios que cumplieron con eso hayan pagado y después resulta que me sancionan con algo que no tengo nada que ver, me parece injusto. Me parece raro que a los funcionarios procesados conmigo los absuelven y solo me sancionan a mí”, afirmó Omar Vences.