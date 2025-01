El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, informó que en el país se vive una ola de criminalidad que no se había vivido antes, por lo que, junto al ministro del Interior, la Policía, las Fuerzas Armadas y el Ejército, vienen coordinando estrategias para la lucha contra la criminalidad.

En su vista a Piura, el premier Gustavo Adrianzén declaró a los medios piuranos que los actos delictivos, como lo ocurrido en la ciudad de Trujillo, se ha considerado un acto de terrorismo urbano, por lo que se ha procedido a disponer de efectivos policiales y militares para el control de la ciudad.

Dijo que el crimen organizado se registra a nivel nacional, por lo que dispondrán de estrategias y mayor presencia policial en las regiones más afectadas como Piura.

“Estamos viviendo una ola delictiva que no se había visto antes y por la singularidad que tiene esto (inseguridad ciudadana), también deviene la dificultad de enfrentarlo. Estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para que esto termine”, señaló.

Para ello, dijo que el Ejecutivo presentó un proyecto de ley para endurecer las penas por los delitos de sicariato, secuestro y extorsión, y establecieron la tipificación del delito de terrorismo urbano, por lo que esperan que el Congreso pueda tipificar este delito y los responsables puedan ir a prisión. “Hemos dispuesto el endurecer las penas por los delitos de sicariato, secuestro y extorsión, y los responsables por la comisión de este delito puedan ir a prisión y quienes están involucrados el traslado inmediato a penales de alta seguridad”, indicó Adrianzén.

Con respecto a los cambios de efectivos policiales a otras regiones, tal como ha sucedido en Piura, donde 16 agentes han sido designados a la región Amazonas, San Martín, VRAEM (región Ayacucho), Puno y Lima, pese a que Piura registra siete muertos a manos de sicarios, el premier indicó que están haciendo los cambios respectivos y aseguró que otros agentes también serán replegados a la ciudad de Piura.

“Hecho el procedimiento administrativo policial respectivo, en lo que transcurre el mes de febrero ya tengamos los reemplazos. No es un problema de Trujillo, de Piura, es un problema también de la propia institución, que no ha sido proveída por los recursos presupuestales suficientes, no se podría hacer estos cambios de colocaciones porque cada cambio significa pagar pasajes, viáticos y estos recursos no están disponibles”, insistió el presidente del Consejo de Ministros.

Asimismo, sostuvo que esta situación por falta de presupuesto y logística en la institución policial provocaba que los agentes permanezcan por años en las mismas unidades, por lo que ahora se está dotando de presupuesto extraordinario y con ello se empiece la renovación de cuadros. “Es importante que la policía se oxigene en cada lugar y los efectivos no caigan en la mimetización con las organizaciones criminales”, finalizó.