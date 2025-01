El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) asumió la seguridad externa del penal de Piura – ex Río Seco, luego de la fuga del interno Frank Duck Panta Villalta y la policía anunciara al retiro de los agentes.

Son 70 los trabajadores del INPE, que cumplirán un servicio de 24x48 como corresponde al área de seguridad y dotados con los implementos necesarios para la ejecución de sus funciones. Ayer tomaron el mando.

Al respecto, el director del penal de Piura, Escamilo Gómez, dijo que este relevo de seguridad externa quedará marcado en la historia del centro de reclusión y sobre todo al compromiso institucional del INPE para asumir esta responsabilidad que corresponde, haciendo efectivo el servicio de 24 horas.

Por su parte el jefe de la Región Policial de Piura, general PNP Manuel Farías, dijo que dejan las instalaciones de este penal, pero no dejan de poner los ojos en lo que sucede actualmente, “porque sabemos que los ciudadanos privados en libertad que se encuentran acá no han perdido sus derechos, pero no les da derecho para cometer ilícitos penales, eso el INPE y la Policía Nacional no lo vamos a permitir”, enfatizó.