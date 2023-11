El presidente del partido Libertad Popular, Rafael Belaúnde, se pronunció con respecto a los problemas que aquejan a los piuranos, entre ellos la inseguridad ciudadana, crisis económica y obras de prevención.

Rafael Belaúnde precisó que en el sector policial debe haber una reingeniería, más vehículos, agentes policiales, mayor presupuesto y una mejor infraestructura en las dependencias policiales para combatir la delincuencia.

“La inseguridad es un tema álgido en Piura. El Estado debe empoderar a los agentes del orden y no a los delincuentes. Además, la sociedad civil debe colaborar ya que la extorsión se combate teniendo información, quiénes son, dónde quieren cobrar y para ello se necesita del apoyo de la población”, dijo Belaúnde.

Con respecto a la crisis económica y falta de empleo, dijo que la región representa un mayor potencial de desarrollo del Perú ya que tiene minería, agricultura, petróleo, gas, turismo y un boom agroexportador, sin embargo, presenta problemas de desabastecimiento de agua potable, alcantarillado, falta de carreteras, por lo que las autoridades deben invertir.

En el avance en obras de prevención, sostuvo que los trabajos van a paso de tortuga, ya que se trabaja sobre lo mojado y ante la proximidad de otro fenómeno lluvioso en Piura no se ha hecho casi nada. “Hay una indolencia e irresponsabilidad casi criminal, no hay justificación, el avance es lentísimo y lo irónico es que se sabe lo que hay qué hacer y no se hace. Llueve sobre lo mojado, ya que no se ha reparado nada. Ineficiencia de las autoridades”, indicó.

Finalmente, Belaúnde criticó la atención del gobierno central ante la demora de la transferencia de presupuesto para las obras de prevención en las regiones afectadas por las lluvias. “No solo es un gobierno inútil sino un gobierno que ha renunciado en estricto a gobernar”, dijo.