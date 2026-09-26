El gerente de Estudios Económicos, Rafael Zacnich, se pronunció sobre la economía en la región Piura y los efectos que dejará el fenómeno El Niño y la ineficiencia de las autoridades de turno y de las que llegarán en los próximos meses.

¿El fenómeno El Niño y la falta de prevención estatal afectan las libertades económicas, especialmente en Piura?

El hecho de que el Estado y los distintos niveles de gobierno no hayan tomado las previsiones necesarias ante un fenómeno El Niño anunciado limita severamente la libertad para emprender, contratar y tomar decisiones financieras. El Estado no ha hecho su tarea.

¿Cuál es la situación actual de la gestión pública y la inversión en la región Piura?

En el caso de Piura se tienen registrado al primer trimestre alrededor de 320 obras paralizadas; son más o menos casi S/ 3,800 millones. Entonces, uno puede pensar: Ojalá que las próximas autoridades continúen estos proyectos que están entrampados, que los ejecuten, que no haya borrón y cuenta nueva. Hasta ahí también pueden afectarse las libertades porque efectivamente necesitamos que esas obras se culminen.

¿Qué medidas se necesitan para evitar consecuencias mayores?

La clave está en ejecutar los recursos disponibles y de las que se tienen a propuesta a partir de la inversión privada. Las municipalidades concentran gran parte del presupuesto para obra pública. Solo en agua y saneamiento hay casi el 60% de los presupuestos, pero existe un déficit de capacidad técnica. Según el INEI, a nivel nacional, entre el 65% y 70% de los funcionarios municipales no están capacitados para formular y ejecutar proyectos. Es urgente contar con el mejor capital humano.

¿Cuáles son los sectores más golpeados y las pérdidas estimadas por los eventos climáticos?

Solo en el caso del sector agrícola, las pérdidas fueron de casi tres puntos del PBI. En el sector pesca, desde mayo se suspendió la primera temporada, cuatro meses paralizados, entonces este año va a cerrar con un crecimiento de -50, -60%. En el caso del sector industrial también va a caer mucho, alrededor del 4-5%, dependiendo de la magnitud de lo que venga el Niño en los primeros meses seguramente del próximo año también.

¿Cree que las acciones de respuesta o mitigación se están implementando actualmente serán suficientes?

Las medidas actuales son principalmente reactivas y a corto plazo, enfocándose en la descolmatación de ríos y la limpieza de cauces. Dado el poco tiempo de margen, el enfoque urgente debe virar hacia una actitud precavida y permanente, preparando la infraestructura para los eventos climáticos que seguirán ocurriendo de forma recurrente.

¿Cómo repercute esta crisis en la economía cotidiana de los ciudadanos?

Las interrupciones en la cadena logística y de producción generan escasez y encarecen los alimentos tanto para exportación como para el consumo local. Esto presiona la inflación al alza golpeando de forma directa el bolsillo de la población.

¿Cuál es la evaluación sobre el uso de los fondos de prevención de desastres en Piura?

El desempeño de las autoridades ha sido deficiente. Pese a contar con el programa presupuestal 0068, destinado específicamente a la reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, la ejecución en Piura no superaba el 35% en el transcurso del año, demostrando falta de prevención frente a una amenaza conocida históricamente.

¿A qué escenario se enfrentan las nuevas gestiones regionales y municipales?

Reciben una región muy golpeada, con sectores productivos paralizados y miles de millones de soles trabados en obras inconclusas. Las autoridades entrantes no tendrán el margen habitual de adaptación de un año; deberán ejecutar un plan de respuesta en cuestión de días o semanas debido a la inminencia de las lluvias e inundaciones.

¿Qué papel juegan la delincuencia y las extorsiones en el freno al desarrollo económico?

La inseguridad se ha consolidado como uno de los principales obstaculizadores del emprendimiento. Prácticas criminales como el cobro de cupos, las extorsiones, la delincuencia generalizada e incluso los asesinatos reprimen la actividad comercial. Se requiere una acción conjunta, multisectorial y firme —incluyendo al Ministerio del Interior y las municipalidades— para erradicar a los malos elementos y desmantelar estas redes delictivas.