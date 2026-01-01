Cinco balazos en la cabeza acabaron con la vida de una persona en el distrito de Castilla. El crimen ocurrió la noche del martes en el asentamiento humano Las Mercedes. Durante el ataque, un niño de dos años resultó herido por una bala perdida.

La víctima fue identificada como Edwin Jonathan Chero Carreño (31 años), quien habría sido perseguido por los sicarios en un auto negro con lunas polarizadas y una motocicleta con dos sujetos para acabar con su vida a balazos. El hecho se registró cerca de las 9:30 de la noche.

Según la Policía, Chero Carreño se encontraba en su mototaxi de placa de rodaje 3453BP, cuando se percató que era perseguido por un auto negro y una motocicleta y en su intento de huir dejó el trimovil abandonado y él salió corriendo, pero fue alcanzado por los sicarios quienes le dispararon más de nueves veces. Cinco balas alcanzaron su cabeza provocándole la muerte instantáneamente.

Durante ese ataque, un niño de dos años fue alcanzado por las balas hiriéndolo en la cabeza siendo evacuado de emergencia al centro de salud de Cesamica y posteriormente al hospital Santa Rosa.

El hecho sucedió a pocos metros de su vivienda ubicada en la manzana C del A.H Las Mercedes, en Castilla. Los vecinos quedaron aterrorizados ante el fatal ataque a vísperas de recibir el Año Nuevo.

Tras las alertas, personal de Serenazgo de Castilla llegó al lugar encontrando el cuerpo del padre de familia tendido en el pavimento. Heridas en la cabeza provocaron su muerte al instante.

Minutos después llegaron los agentes de la comisaría de Piura y peritos de criminalística de la División de Investigación Criminal (Divincri) Piura para iniciar con las investigaciones y descartar que sea por ajuste de cuentas.

Los agentes indicaron que la víctima reporta una denuncia y requisitoria por violencia familiar y una denuncia por hurto.