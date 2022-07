Dos farmacias ubicadas frente al Hospital de Apoyo II-2 en la cuarta cuadra de la avenida Santa Rosa en la provincia de Sullana, fueron multadas y clausuradas, debido a que conservaban de manera inapropiada los medicamentos que vendían al público en general.

Fue en un operativo que realizaron hoy, los fiscales Sara Vidal Coronado y Kevin Antón Siancas de la Fiscalía de Prevención del Delito de Sullana, junto al personal de la Dirección de Regulación y Fiscalización Sanitaria y Fiscalización de la Municipalidad de Sullana.

En la farmacia Hospitalaria el personal de Salud advirtió que el almacenamiento de los medicamentos no era el apropiado, encontrando que el área de repartición de medicamentos se hallaba mal ubicada. Además, no había señalización en el área administrativa, carecían de un área para la baja de productos vencidos y los productos no estaban ordenados ni el ambiente donde se encontraban los medicamentos estaba limpio.

Asimismo, acudieron a InkaFarma, donde detectaron que los servicios higiénicos se ubicaban muy cerca al área de almacenamiento de los medicamentos. También que estaban muy pegados al techo. Mientras que el área de almacenamiento no cumple el estándar para la conservación de los productos y estos se encontraban desordenados.

Ante ello, procedieron al cierre temporal del establecimiento como medida de seguridad y fue multado también con 2 UIT (S/9,200) y le otorgaron el mismo tiempo de días que el anterior local para subsanar las observaciones.