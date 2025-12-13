El dolor no termina para una familia de Catacaos. La noche de este jueves falleció Alejandro Valverde Chávez (57), patriarca de la familia Valverde, quien permanecía internado en la Unidad de Cuidados Intensivos desde el trágico accidente de tránsito ocurrido el pasado 15 de noviembre en la carretera a Chulucanas. Con su deceso, ya son cinco los integrantes de una misma familia que pierden la vida a causa del fatal siniestro.

Valverde Chávez dejó de existir cerca de las 10 de la noche, luego de varias semanas de lucha por su vida tras haber sido sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas. Su estado de salud se mantuvo como reservado desde el primer momento, según informaron sus familiares. En el Desembarco Pesquero Artesanal de Parachique, donde era ampliamente conocido, vecinos y amigos lo recuerdan con afecto como “El Amigo”.

El accidente se registró a la altura del paradero de la empresa Guadalupe y estuvo involucrado el vehículo conducido por Pedro Demetrio Valverde Ipanaqué, quien viajaba junto a varios miembros de su familia. En el lugar fallecieron su madre, Consuelo Ipanaqué Sosa; su hija, Thalia Valverde Ipanaqué, estudiante de Administración; y su nieto Jeiko, de aproximadamente un año de edad.

Otro de los ocupantes, Randy Valverde, padre del menor, resultó gravemente herido y fue sometido a diversas cirugías, logrando sobrevivir al accidente. Sin embargo, la condición de Alejandro Valverde se agravó con el paso de los días hasta confirmarse su fallecimiento, generando una nueva ola de consternación entre familiares, amigos y vecinos de Catacaos y Parachique.