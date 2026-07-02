Cuando realizaba labores de pesca submarina, el buzo maricultor identificado como Marco Antonio Arévalo Viera, falleció lamentablemente en la provincia de Sechura.

El trágico hecho ocurrió en la isla conocida como Lobos de Tierra, donde fue rescatado por sus compañeros, pero lamentablemente ya era demasiado tarde. Tras enterarse de la noticia, sus familiares lo trasladaron a la ciudad de Sechura.

Asimismo, se informó que “Marquito”, como lo llamaban cariñosamente sus amigos y allegados, será llevado al distrito de Las Lomas, su tierra natal, donde residen sus seres queridos y zona donde recibirá cristiana sepultura.

Allegados a la víctima solicitaron el apoyo solidario de la comunidad, amigos y conocidos para solventar los gastos del sepelio en este difícil momento. Cualquier muestra de solidaridad pueden hacerla tras ponerse en contacto directo con sus seres queridos.

Sus amigos expresaron su dolor por su irreparable partida y lo recordaron por sus enseñanzas a varios jóvenes. “Siempre te recordaré amigo, por lo que me enseñaste en esta faena del buceo”, señaló uno de sus conocidos.

En tanto, otros compañeros de labores lo recordaron como un padre de familia responsable, al que le gustaba laborar en esta faena, lugar donde lamentablemente perdió la vida y ha dejado en el profundo dolor a sus seres queridos.

Cabe recordar que ya otras víctimas han perdido la vida en esta jurisdicción, debido a las condiciones laborales de la pesca artesanal. Es el caso del buzo Donel Delgado González, quien falleció en enero del año pasado tras sufrir una descompresión mientras trabajaba en la extracción de concha de abanico en Parachique, Sechura.

Ante este nuevo y trágico hecho, es urgente implementar mayores medidas de seguridad, capacitación y fiscalización en el litoral piurano.