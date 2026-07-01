Los residentes de la cuadra 9 de la avenida Grau reclamaron ante las graves condiciones en las que se ejecutan los trabajos de pistas y veredas en la zona y por la restricción del servicio de agua potable que padecen desde hace cuatro días.

Los afectados denunciaron la falta absoluta de señalización, la ausencia de mallas de seguridad y la inexistencia de un plan de contingencia que garantice el bienestar de la población ante cualquier emergencia. Asimismo, responsabilizaron directamente a la empresa contratista por el corte del servicio de agua.

“Ejecutan la obra sin ningún tipo de plan de contingencia: no tenían motobombas ni una ambulancia disponible, e incluso los mismos trabajadores estaban metidos en el agua hasta el cuello. Es una calamidad la forma en que se manejan todas las obras públicas a cargo de la municipalidad y del gobierno regional”, manifestó con indignación Ricardo Lavarrea.

Los vecinos señalaron que esta situación es el resultado de la aprobación de expedientes técnicos mal elaborados por parte de las autoridades, una deficiencia que termina perjudicando a miles de familias en toda la región Piura.

Además, los moradores exigieron la inmediata intervención de los entes fiscalizadores, tras detallar el calvario que viven por la falta de un recurso tan vital como el agua en plena ejecución del proyecto urbano. Indicaron que tienen que comprar el agua por tanques para abastecer sus necesidades, generando gastos adicionales a sus recibos.

“Llevamos cuatro días sin agua y no hay a dónde recurrir. La EPS Grau se comprometió a solucionar el desabastecimiento, pero desde el sábado seguimos igual. Los obreros vienen, conectan la tubería, pero al día siguiente nos volvemos a quedar sin el servicio”, sentenció.