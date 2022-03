Los parientes de Rosmery Vilca Mamani (22), quien fue asesinada en el centro poblado La Rinconada, exigen justicia por la muerte de la joven madre de familia que deja en orfandad a dos hijos. Además, piden apoyo para los huérfanos.

Herminia Mamani, madre de la infortunada, recordó que su hija fue asesinada a balazos junto a otra persona por sujetos desconocidos. El hecho ocurrió el 24 de febrero en el centro poblado La Rinconada, distrito de Ananea.

La mujer sostuvo que ella está criando a sus dos nietos (de 4 años y un año), además dijo que tiene otros dos hijos menores de edad, por lo que pidió apoyo a la población para solventar los gastos de los menores. “Por falta de plata no puedo seguir las investigaciones, hasta ahora no se sabe quién le mató a mi hija. Pido a la población que me apoyen para mis dos nietos y dos hijos menores”, dijo.