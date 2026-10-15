Cirilo Huayta Molina, un joven de 27 años originario del poblado de Azaroma, en el distrito de Ollachea (Carabaya), enfrenta una irreparable pérdida: la privación total de su visión. Esta trágica condición ocurrió tras someterse a una compleja cirugía para extraerle un tumor cerebral avanzado en un hospital de Arequipa. Pese a que meses atrás solicitó apoyo a la ciudadanía para realizar un nuevo tratamiento médico en Cusco con la esperanza de volver a ver, los resultados no fueron favorables tras tres meses de procedimiento.

En el marco del Día Internacional del Bastón Blanco, Huayta Molina llegó a la ciudad de Juliaca con un único propósito: expresar su profundo agradecimiento a todas las personas que le brindaron apoyo económico en sus momentos más difíciles. El joven aprovechó la fecha para remarcar el valor de este instrumento adaptativo. “El bastón es nuestra guía y mis ojos en el día a día”, señala.

Con el corazón entristecido y resignación, Cirilo compartió un sentido mensaje de reflexión dirigido a la juventud, instándola a priorizar la salud y tomar seriamente cualquier padecimiento médico antes de que sea tarde. Describió el proceso de adaptación a la ceguera como una experiencia traumática y compleja, aceptando con dolor su situación actual con la frase: “Esta es la vida que me tocó”.

La pérdida de la visión no solo afectó su salud física, sino también su entorno personal, pues se quedó sin pareja y permaneció aislado en la oscuridad durante tres años en su vivienda. Sin embargo, en la actualidad ha logrado salir adelante gracias al constante soporte de sus padres y al contacto con otras personas con discapacidad visual, quienes lo contactaron tras la difusión de su caso y le han brindado acompañamiento emocional.

Finalmente, el joven apela a la solidaridad del público para poder costear sus gastos básicos y aliviar su situación económica. Las personas generosas que deseen sumarse a esta causa y brindarle un respaldo financiero pueden realizar sus contribuciones y transferencias directas a través de Yape al número 932-865-221 .