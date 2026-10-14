Diversas organizaciones sociales y gremios de la ciudad de Puno se movilizaron masivamente por las principales calles para expresar su rechazo al reciente incremento en la tarifa del transporte urbano. La medida, adoptada intempestivamente por los gremios de transportistas, elevó el costo del pasaje de S/1.00 a S/1.50, lo que generó una ola de indignación y malestar generalizado entre miles de usuarios que dependen a diario de este servicio.

La marcha congregó a cientos de ciudadanos, entre los que destacaron comerciantes de diversos mercados locales, representantes del Frente de Organizaciones Populares (FOP) y vecinos de distintos barrios. Portando pancartas y banderolas con consignas de protesta, los manifestantes expresaron su rotunda negativa a pagar la nueva tarifa, exigiendo que el precio del transporte se mantenga estrictamente en un sol.

Por su parte, las empresas de transporte urbano justificaron la suba señalando el constante incremento en los precios de los combustibles y el costo de mantenimiento de sus unidades. Sin embargo, este argumento fue duramente cuestionado por la población, que considera desproporcionado el ajuste frente al estancamiento de sus ingresos y la situación económica que atraviesa la región.

Durante la jornada, la indignación ciudadana se hizo evidente en los testimonios de los usuarios, quienes recordaron que antes de la emergencia sanitaria de la pandemia el pasaje costaba S/0.60 céntimos. “Desde la pandemia nos están robando”, recriminó una de las manifestantes, reflejando el sentir colectivo de una ciudadanía que exige la intervención de las autoridades municipales para regular el servicio y frenar lo que consideran un cobro abusivo.