Un trágico asalto a mano armada registrado a plena luz del día sacudió este lunes al centro de la localidad de Massiapo, capital del distrito de Alto Inambari, en la provincia de Sandia. El violento hecho ocurrió aproximadamente a las 7:50 de la mañana, sembrando el pánico entre los vecinos y comerciantes que iniciaban su jornada laboral en esta localidad puneña.

De acuerdo con el testimonio de los pobladores, varios sujetos fuertemente armados irrumpieron de manera violenta en un local comercial dedicado a la venta de materiales de construcción y al acopio de oro. La ráfaga de disparos efectuada por los delincuentes generó momentos de terror e incertidumbre entre los transeúntes y residentes de la zona urbana.

Producto del feroz balacera, el ciudadano identificado como Pelacio P.Q., dueño del negocio, fue alcanzado por los proyectiles de arma de fuego. A pesar de los esfuerzos desesperados de los vecinos por brindarle primeros auxilios y trasladarlo de emergencia hacia el hospital de Sandia, la víctima falleció en el trayecto debido a la gravedad de sus heridas.

Tras concretar el atraco, los presuntos criminales emprendieron la fuga a toda velocidad con dirección al sector de La Palmera. En tanto, efectivos de la Policía Nacional han desplegado intensos patrullajes y operativos de búsqueda por las posibles rutas de escape para dar con el paradero de los responsables y esclarecer el móvil del crimen.