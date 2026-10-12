El incendio forestal registrado desde la noche del sábado 10 de octubre en el distrito de Calapuja, provincia de Lampa, continúa activo y ha afectado aproximadamente 1,500 hectáreas de cobertura natural, además de poner en riesgo viviendas y medios de vida de las familias de la zona.

De acuerdo con el reporte actualizado al 12 de octubre por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional - COER Puno, el fuego afecta a las comunidades de Kakingora, Isla Kamaquen, Sara, Estrella y Kapani. De manera preliminar, se reporta la afectación de aproximadamente 40 cabezas de ganado ovino y daños en las coberturas de paja y calamina de algunas viviendas. La cantidad exacta de inmuebles afectados aún se encuentra en evaluación, de acuerdo al registro de emergencia en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación - SINPAD.

Hasta la actualización del reporte se tiene afectación a la salud de tres personas, que fueron evacuadas hasta EsSalud de Juliaca para su atención. Debido a que el incendio permanece activo, las labores de control y extinción continúan en la zona.

Refieren que ante esta emergencia, el Gobierno Regional de Puno, a través de la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad movilizó una brigada desde el domingo a la zona para apoyar las labores de control y extinción del incendio. En estas acciones participan también efectivos de la Unidad Básica Operativa N.° 53 de San Román del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, personal de la 4.ª Brigada de Montaña del Ejército del Perú, efectivos de la Policía Nacional del Perú, autoridades locales y pobladores de las comunidades afectadas, con apoyo de voluntarios.

Sin embargo, el Comandante de la Compañía de Bomberos de Juliaca sostuvo que el domingo ninguna institución llegó a la zona de la desgracia. Agregó que solamente los bomberos y pobladores lucharon contra el fuego.