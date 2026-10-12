Clemente Núñez Flores, de 57 años, resultó con quemaduras de segundo y tercer grado en el rostro y la mano derecha por tratar de evitar que el fuego de un incendio forestal en Puno, alcance a su ganado y a la avena que utiliza como alimento. Ahora requiere un injerto y su familia pide apoyo para costear medicamentos y tratamiento.

El incendio se inició el 3 de octubre en la comunidad de Hatunsaina, distrito de Macari, provincia de Melgar y según el relato de su esposa, Concepción Cayacasi, las llamas continuaron activas hasta que la noche del lunes 5 de octubre pusieron en riesgo sus pertenencias y animales.

Esposa de clemente Núñez pide apoyo desde Arequipa para costear los gastos del tratamiento (Foto: Pedro Torres/@photo.gec)

Clemente intentó evitar que el fuego alcance a una vaca que estaba amarrada entre los pastizales y también a las pacas de avena con las que alimenta a su ganado. Durante su esfuerzo por apagar el fuego, se agachó y las llamas lo alcanzaron.

“Todo el rostro prácticamente se quemó y también la mano derecha”, relató su esposa. Tras el accidente, Clemente fue trasladado inicialmente para recibir atención médica en Puno. Permaneció aproximadamente dos días bajo atención y posteriormente fue dado de alta.

Concepción sostuvo que habían solicitado una referencia hacia el hospital Honorio Delgado, pero esta no fue otorgada porque les indicaron que el paciente podía caminar y que su condición era estable.

Sin embargo, el dolor continuó y la familia decidió trasladar al herido por sus propios medios hasta Arequipa ingresando al nosocomio regional el viernes por la noche.

La evaluación realizada por los especialistas determinó que Clemente presenta quemaduras de segundo y tercer grado, principalmente en la mano derecha y el rostro. Inicialmente se les habló de la necesidad de hospitalizarlo, aunque hasta el momento enfrentaban dificultades por la disponibilidad de camas.

Hoy, Clemente volvió al hospital y mientras esperan una definición médica, el paciente recibe curaciones y permanece acompañado por sus familiares. Es probable que el comunero requiera de injertos en la mano derecha. Las personas pueden comunicarse o yapear al número 973233440 a nombre de Concepción Cayacasi.

Concepción agregó que el fuego recién pudo ser controlado el jueves de la semana pasada, a su paso dejo destrucción y sin alimento para el ganado que crían que es el único sustento de varias familias en la comunidad.