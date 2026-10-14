Un trágico hecho ha conmocionado a los pobladores del distrito de Crucero, provincia de Carabaya, donde una menor de tan solo un año y medio de edad fue hallada sin vida a orillas del río Ramis.

Según la denuncia policial, la pequeña había sido reportada como desaparecida la noche anterior, lo que activó una intensa búsqueda por parte de familiares y vecinos de la zona. Tras varias horas de incertidumbre, el cuerpo de la menor fue localizado a aproximadamente un kilómetro de distancia del punto donde fue vista por última vez.

El hallazgo generó gran consternación al registrarse evidencias adicionales en los alrededores del sector, entre ellas la ubicación de las prendas de vestir y zapatos de la infante a escasos metros de una laguna cercana.

Tras este hecho, el representante del Ministerio Público y los peritos de la Policía Nacional realizaron el levantamiento del cadáver e iniciaron las diligencias correspondientes, con el objetivo de determinar las causas del deceso y esclarecer las circunstancias de este lamentable suceso. Este hecho ha causado profunda consternación entre la población del distrito de Crucero, que exigen una exhaustiva investigación.