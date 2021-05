En la reunión de los dirigentes de las Cuatro Zonas de Juliaca, nuevamente el exdirigente barrial, Reynaldo Rojas Huancollo, fue protagonista al azotar al consejero regional de San Román, Isidro Pacohuanaco Pacco.

Los dirigentes, que se concentraron en los exteriores del estadio Guillermo Briceño Rosamedina de esta ciudad, otra vez fueron desairados por el gobernador regional de Puno, Agustín Luque Chayña , quien fue convocado para esta asamblea, pero no llegó, generando fastidio y malestar. Esa situación provocó que el exdirigente, Rojas Huancollo, azote al consejero regional.

“A mi gustaría darle (azote), esto en señal de corrección. Le voy a suplicar que dé cuatro pasos al frente, porque a partir de ahora empezaremos a “corregir” y personalmente estaré “corrigiendo” al gobernador regional (Agustín Luque) porque a Juliaca se le tiene que respetar. Si por eso voy a ir preso, por irresponsabilidad de estos sinvergüenzas, lo voy hacer”, señaló antes de propinar un latigazo a Pacohuanaco.

El Consejero Regional señaló que entiende la actitud de la población que está indignado por la inoperancia de las autoridades y culpó al gobernador regional, Luque Chayña. “Recibo este chicotazo a nombre del incapaz Gobernador Regional. Señor Agustín Luque Chayña hoy me presento a la población que me eligió y no me escapo como usted, un cobarde que ofendió y maltrató a la población de San Román”, sostuvo Pacohuanaco.

En la reunión, el dirigente de las Cuatro Zonas mostró un documento, en la que el gobernador regional de Puno se compromete a concurrir a la reunión del 11 de mayo. El consejero refirió que antes de esa asamblea, Luque Chayña también debe recibir el “chicotazo”.

Como se recuerda, hace dos semanas, el exdirigente Rojas Huancollo agarró a “correazo” al gerente general del Gobierno Regional en las inmediaciones del Hospital Materno Infantil de Juliaca.