La Contraloría General de República alertó el riesgo de ejecución en las obras del “Centro de distribución de Azángaro y Melgar con la implementación de celdas en 22.9 kV”, que demandan una inversión de US$ 1 285 719.64 y son financiadas por la empresa Electro Puno S.A.A.

El informe del órgano contralor advierte que en los mencionados centros de distribución se alertaron atrasos en el inicio del plazo de ejecución de obra, lo que conllevó a que se beneficie al contratista con liquidez financiera otorgada por el pago del adelanto directo del 10%, representado en US$ 62 992.02 en la provincia de Melgar y US$ 65 579.94 en Azángaro, el cual no fue utilizado en forma oportuna.

Esta situación puso en riesgo el cumplimiento de los plazos establecidos para el Plan de Inversiones de Transmisión 2017-2021, así como probables sanciones del ente regulador.

Asimismo, se advirtió presuntos incumplimientos por parte del contratista en la entrega de documentación relacionada al rubro de otros profesionales que participarán en la ejecución de las obras, lo que pone en riesgo su adecuado control técnico y una posible omisión de cobro de penalidades.

Inspección

Otro hecho identificado por la Contraloría, fue la designación de un solo inspector en ambas obras, pese que la normativa de contrataciones, exige que durante la ejecución de una obra pública se debe contar de modo permanente y directo con un inspector.

El profesional contratado por Electro Puno no se encontraría habilitado para el ejercicio de su profesión, generando el riesgo de un inadecuado control de los trabajos ejecutados por el contratista; asimismo, afectando la legalidad en la administración pública.

Los informes de Visita de Control N°11-2020-OCI/5182-SCC y N°12-2020-OCI/5182-SCC, emitidos por el Órgano de Control Institucional (OCI) de Electro Puno, fueron notificados al titular de la entidad para que se adopten las acciones correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y asegure la continuidad del proceso.