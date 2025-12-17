Un nuevo hecho delictivo se registró cerca de la medianoche en la urbanización Belén, en la ciudad de Juliaca, donde tres delincuentes armados y encapuchados interceptaron y golpearon al conductor de una camioneta para robarle el vehículo.

Según la denuncia del agraviado, identificado como Arturo M., el ataque ocurrió cuando intentaba ingresar a la cochera de un inmueble tras recoger la camioneta de placa VDQ-878 de un local de eventos, luego de atender el llamado de un familiar.

Víctima habría sido seguida por los asaltantes

De acuerdo con el testimonio del afectado, los delincuentes habrían seguido la unidad a bordo de un mototaxi. Al momento de estacionar el vehículo, los sujetos lo interceptaron violentamente, golpeándolo en diversas partes del cuerpo, principalmente en el rostro, para luego huir con la camioneta con rumbo desconocido.

El conductor, visiblemente lesionado, denunció públicamente el hecho y pidió apoyo a la población para ubicar la unidad robada.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizaron las diligencias correspondientes en el lugar del asalto.

Otro asalto a plena luz del día en La Capilla

Horas después, otro violento asalto se registró a plena luz del día en las inmediaciones del jirón Marañón, cerca del parque Hugo Sotil, en la urbanización La Capilla.

En este caso, dos personas fueron atacadas por delincuentes, quienes les arrebataron un bolso que presuntamente contenía una fuerte cantidad de dinero.

Disparos, heridos y temor entre vecinos

Testigos señalaron que, tras cometer el atraco, los delincuentes realizaron disparos con armas de fuego antes de darse a la fuga.

En la zona se hallaron casquillos de bala y manchas de sangre, lo que hace presumir que habría personas heridas, aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente su estado de salud.

Vecinos expresaron su preocupación ante la frecuencia y violencia de los asaltos, y exigieron mayor presencia policial en la ciudad.