La inseguridad volvió a golpear a los más vulnerables. Un grupo de delincuentes asaltó una humilde vivienda en la comunidad de Collana, distrito de Achaya, provincia de Azángaro, donde viven cuatro menores huérfanos junto a su hermana mayor y su abuelo.

Según los primeros reportes, pasada la medianoche los asaltantes llegaron en motos lineales, golpearon a la pareja de la hermana mayor y maniataron a los niños y a un adulto mayor. Los ladrones exigían el dinero de una supuesta venta de terreno, pero las víctimas negaron haber realizado tal transacción. “Apenas tenemos para comer”, relató el abuelo.

Pese a ello, los delincuentes revisaron todas las habitaciones y se apoderaron de los ahorros de la familia, una moto lineal, un balón de gas y otros objetos de valor. También intentaron llevarse una motocarga, sin éxito.

La denuncia incluye un hecho aún más grave: los maleantes habrían realizado tocamientos indebidos a las menores de 14 y 10 años. La Policía y el fiscal de turno llegaron al lugar para realizar las diligencias e iniciar las investigaciones.

Cabe recordar que en 2023, la madre de los menores fue asesinada presuntamente por su pareja, quien actualmente se encuentra en prisión. Desde entonces, los niños sobreviven con el apoyo de su hermana mayor y su abuelo.