Las fuertes precipitaciones pluviales que se registran en los últimos días causaron derrumbes y huaycos, afectando varios tramos de la vía Interoceánica, viviendas y el acceso al Puesto de Salud de Chacaneque de la Red Integrada de Salud Carabaya, en el distrito de San Gabán, provincia de Carabaya.

El punto más crítico se localiza en la zona conocida como Sapi Senq’a del centro poblado de Chacaneque, jurisdicción del distrito de San Gabán, donde la acumulación de lodo, piedras y arbustos ha interrumpido totalmente el pase de vehículos. Esta vía es clave para el traslado de pacientes y personal sanitario. Asimismo, hay decenas de vehículos varados que se desplazan de Juliaca-Puerto Maldonado, y viceversa.

Los pobladores y transportistas demandan la inmediata intervención de la empresa INTERSUR con maquinaria pesada para los trabajos de limpieza. La población advierte que el aislamiento pone en riesgo la atención oportuna de emergencias médicas.

El coordinador de la Estrategia de Emergencias y Desastres de la Red Integrada de Salud Carabaya, Hermógenes Gonzales Tito, refirió que estuvo en la zona evaluando la situación. Anunció que volverá a visitar el puesto de salud este miércoles a fin de verificar las condiciones de acceso y coordinar acciones frente a la emergencia.

Los derrumbes y huaycos, que se registraron tras varios días de lluvias persistentes, afectaron a más de 10 viviendas en el centro poblado de Chacaneque, por lo que los damnificados piden ayuda a las autoridades. Al respecto, el Centro de Operaciones de Emergencia aún no emitió información.